"가족과 연말파티 즐기자" GS25, 홈파티용 축·수산 7종 판매

[아시아경제 차민영 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 플렉스스테이크키트 2종, 토마호크스테이크, 캐네디언자숙랍스터세트, 연어스테이크세트 등 홈파티용 축·수산 상품 7종을 이달 말까지 판매한다.

플렉스스테이크키트는 소비자가 원하는 스테이크 부위를 선택할 수 있도록 호주산 청정우 립아이600g키트와 부챗살600g 키트 2종으로 구성됐다. 가격은 각각 4만원, 3만2000원이다. 신선한 냉장육으로 3~4인이 즐길 수 있는 양이며, 각 키트 상품에는 버터, 생와사비, 스테이크 소스가 동봉됐다.

토마호크스테이크는 등심, 새웃살, 늑간살 등의 특수 부위를 한번에 즐길 수 있는 프리미엄 스테이크 부위다. 600g 중량에 가격은 5만원이다.

이 외에도 한마리 당 300g~350g 중량의 자숙 랍스터 3마리로 구성된 캐네디언자숙랍스터세트와 350g중량의 스테이크용 연어 2팩으로 구성된 연어스테이크세트도 있다. 가격은 각각 3만5000원, 2만원이다.

GS25 측은 "2018년부터 선보인 한끼스테이크 2종 판매가 누적 100만개를 돌파하는 등 정육 상품 매출이 매년 50% 이상 급증해 편의점 장보기가 점차 확산하고 있다"고 설명했다.

