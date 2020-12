대구시, 기업성장 사다리 '스타기업 육성사업' 성과 두드려져

2007년 이후 136개사 '육성사업' 스케일-업에 성공

'글로벌데스크' 맞춤형 해외시장개척 사업도 큰 효과

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구시 '스타기업 육성사업'이 명실공히 대한민국 대표 강소기업 육성정책으로 자리매김했다.

20일 대구시에 따르면 지난 2007년 이후 올해로 14년째를 맞은 '스타기업 육성사업'이 어려운 지역경제와 열악한 기업 환경 속에서도 많은 성과를 이뤄내며 중앙부처 및 타지자체의 벤치마킹 대상이 되고 있다.

대구시가 그동안 대구형 기업성장사다리 육성체계를 통해 본격적으로 육성한 결과, 소기업 → 중기업 → 중견기업으로 스케일-업에 성공한 기업이 2007년 이후 누적 136개사(올해 26개사 포함)에 이른다.

특히, 대구시는 R&D 전문인력 및 경험부족 등으로 어려움을 겪는 지역기업들을 대상으로 'R&D과제 발굴·기획 지원 사업'을 벌여, 올해 45건에 162억원을 투입했다.

지난 2015년 이후 'R&D과제 발굴·기획 지원 사업' 성과는 153건, 686억원에 이른다. 이는 기획 지원 예산 투입대비 40배에 이르는 성과로, 지역 기업의 역량을 키우고 신성장동력 창출에 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

해외시장 개척 지원사업인 '글로벌데스크' 또한 해외전시회·현지 방문상담 지원, 마케팅 및 제품고급화, 시험분석 등 맞춤형 기업 지원을 통한 빛나는 성과를 내고 있다.

일례로 자동차부품 스타기업인 ㈜일신프라스틱은 수출실적이 전무했으나, 대구시의 일본수출 시장개척 지원을 받아 2019년부터 1857만달러 계약 후 2020년 9월 창립 49년 만에 수출 2만달러를 달성했다.

중앙정부 정책사업에서도 다수 기업이 좋은 성과를 냈다. 2020년 산업부 차세대 세계일류상품에 대구지역 5개사 중 스타기업 4개사가 선정됐고, 중기부·환경부 '2020년 그린뉴딜유망기업 100'에도 지역 2개사가 포함됐다.

권영진 대구시장은 "2021년에도 R&D과제 발굴·기획 지원과 디지털 비대면 분야의 혁신성장 지원 등으로 4차산업혁명을 선도할 미래산업군을 발굴하고 기업성장사다리 육성체계를 더욱 강화하겠다"고 전했다.

