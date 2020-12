"올해 마지막" SSG닷컴, 창고 대개방…11억 규모 최대 80% 할인

잡화, 유아동, 계절 생활가전, 리빙용품 등 상품 준비

매일 오전 9시 선착순 2만명 10% 적립쿠폰 발급

[아시아경제 임혜선 기자] SSG닷컴은 21일부터 31일까지 10일간 '굿바이 2020' 행사를 진행한다고 20일 밝혔다. 잡화, 계절가전, 리빙용품 등 카테고리에서 총 11억원 규모의 물량을 준비해 최대 84% 할인된 가격으로 내놓는다.

대표적으로 백팩, 핸드백, 토트백, 캐리어 등 가방 중심의 잡화 상품 220종을 모두 80% 할인 판매한다. 주요 상품으로 ‘세이모온도 미니백팩’을 1만4000원에, '잔스포츠 슈퍼브레이크'와 ‘고세 미니 크로스 월렛백’을 각각 9800원과 9200원에 판매한다.

유아동 카테고리에서는 책가방, 후드티, 한복, 완구 등을 판매한다. ‘빈폴키즈 네이비 비로고 체크 백팩·보조가방 세트’를 30% 할인한 12만3200원에, 후드티를 접으면 인형으로 변하는 ‘컵코츠 파피’를 84% 할인한 9900원에 판매한다. 이 밖에도 ‘아기곰 남아한복’, ‘아기곰 여아한복’을 20% 할인한 2만3920원에, ‘팀스터즈 주차장 완구 놀이세트’는 30% 할인한 3만8500원에 구매할 수 있도록 준비했다.

계절가전도 있다. ‘보이로 히팅패드’는 26% 할인한 4만4000원에 판매하며 ‘이메텍 전기요 싱글’ 상품은 16% 할인된 7만5000원에 구입할 수 있다. ‘경동나비엔 프리미엄 온수매트 싱글’은 33만8300원으로 기존 판매 가격에서 15% 할인된다.

가습기와 다리미, 무선청소기, 식기건조기 등 생활 가전도 특가로 준비했다.

