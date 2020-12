LGU+ 임직원 걷기대회 적립 기부금 소외계층에 전달

LGU+, 강동꿈마을보육원에 기부금 전달

임직원 걸음 수로 기부금 책정, 1800만원 적립

[아시아경제 한진주 기자] LG유플러스 임직원들이 걷기대회로 모은 기부금을 적립해 소외계층에게 전달했다.

20일 LG유플러스는 서울 강동구 ‘강동꿈마을보육원’에 기부금을 전달했다고 밝혔다. 이날 용산사옥에서 기부금과 원아들의 손편지를 서로 전달하는 행사를 열었다.

앞서 LG유플러스는 나눔활동 일환으로 걸음 수를 기준으로 기부금을 책정하는 언택트 걷기행사를 개최했다. 10월21일부터 11월11일까지 진행된 걷기 행사에는 컨슈머사업총괄 임직원 240여명이 자발적으로 참여했다.

3주간 참여자들의 누적 걸음 수는 7391만6250보로, 거리로 환산하면 1만1046km다.서울과 뉴욕을 2.3회 왕복할 수 있는 거리다. 참여자 인당 하루 평균 걸음수는 1만4058보다.

참여 임직원이 하루 1만1000보를 초과할 때마다 1원이 적립돼 3주동안 1800만원이 넘는 기부금이 모였다. 기부금은 보육원의 생활시설 개선과 아동 복지 지원에 사용될 예정이다.

LG유플러스 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 사회 전체가 어려움을 겪는 가운데 임직원들이 참여하는 언택트 나눔활동을 진행하게 됐다"며 "기부금 전달을 통해 지역사회에 도움이 필요한 곳에 따뜻한 마음을 나누고 어려운 아이들을 돕는 일에 동참하게 돼 매우 기쁘다"고 밝혔다.

최은미 강동꿈마을보육원장은 "해마다 사회 소외계층에 따뜻한 관심을 기울여준 LG유플러스 임직원들의 따뜻한 마음에 고마움을 전한다"며 "원아들이 보다 나은 환경에서 생활할 수 있도록 의미있게 사용하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr