호남고속철도 2단계, 인천·수원발 KTX 공사 본격 추진

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 호남고속철도 2단계 건설사업과 인천·수원발 KTX 직결사업 등 3개 사업 6개 공구 노반공사의 시공업체가 선정돼 올해 착공한다고 20일 밝혔다.

신규 고속철도 사업을 통해 고속철도 이용에 어려움이 있는 인천과 경기 서남부권, 중부권, 전남의 이동 편의성이 크게 좋아질 것으로 기대된다.

우선 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 건설사업은 전남 무안국제공항을 경유하는 고속철도 건설 사업이다. 2조5789억원을 투입해 2025년 공사 완료를 목표로 추진된다.

고막원~임성리 신설노선은 본선 44.1㎞, 정거장 1개소(무안공항) 신설을 포함하며, 그 중 이번 착공구간은 기타 공사구간(26.4㎞)으로 노반 공사비 6653억원이 투입된다.

2025년까지 공사를 완료하면 용산·수서~목포 간 소요시간은 약 2시간10분으로, 무안공항 접근성이 좋아진다.

인천발 KTX 직결사업은 수인선과 경부고속선을 연결하는 사업이다. 고속철도 서비스 접근이 어려운 인천, 안산, 화성 지역에 고속철도 서비스를 추가로 제공하는 것이 목적이다. 총 사업비는 4238억원이다.

2024년까지 공사를 완료하면 송도~부산간 약 2시간20분, 송도~목포간 약 2시간10분이 소요된다. 그동안 KTX를 이용하기 위해 서울, 광명 등을 찾아야 했던 인천, 안산, 화성 시민들의 불편이 해소될 것으로 보인다.

수원발 KTX 직결사업은 경부선과 수도권고속철도를 연결해 고속철도 서비스 접근이 어려운 수원, 수도권 동남부 지역의 편의성을 높이기 위한 사업이다. 총 사업비는 2772억원이다.

2024년까지 공사를 완료하면, 수원~부산 간 소요시간은 약 2시간10분, 수원~목포 간 소요시간은 약 2시간10분 정도가 된다.

김선태 국토부 철도국장은 "그동안 고속철도 이용에 불편과 어려움이 있던 지역에 신규 고속철도를 건설함으로써 철도 이용자의 편의성을 크게 확대시키고 이용시간을 단축시키게 됐다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr