21일부터 강원도 내 모든 유치원·학교 '원격수업' 전환

도 교육청, "꼭 필요한 경우 밀집도 최소화?최소 시간으로 운영"

동해 지역, 기말시험 연기·모든 학교 특별 방역 실시

[아시아경제 라영철 기자] 강원지역에서 코로나19 감염 확산세가 지속하자, 오는 21일부터 강원도 내 모든 학교와 유치원이 원격수업으로 전면 전환한다.

강원도교육청은 19일 "도내에서 학생과 교직원의 코로나19 집단 감염이 잇따라 발생함에 따라 도내 모든 학교가 21일부터 원격 화상 수업으로 전환한다"고 밝혔다.

이번 조치는 지역사회에 코로나19 확진자가 계속 발생하고, 학교에서도 학생과 교직원 확진자가 잇따르는 상황을 고려해 대규모 감염 확산으로부터 학생과 교직원의 안전을 지키기 위한 것이다.

확진자 발생이 급증하는 동해지역은 2주간 전면 원격수업으로 전환하고, 계획돼 있던 기말고사 시험 일정도 연기한다. 또한, 동해지역 모든 학교를 대상으로 특별 방역을 한다.

동해지역을 제외한 다른 지역은 2주간 전면 원격수업으로 전환하되, 평가 등 학사일정 상 등교가 불가피한 경우는 학교장 판단으로 밀집도를 최소화하고 거리 두기 및 방역지침을 철저히 준수해 최소시간으로 운영하도록 조치했다.

전면 원격수업 기간에도 특수학교와 유치원, 초등학교 1, 2학년 긴급 돌봄은 돌봄이 꼭 필요한 가정의 학생을 대상으로 밀집도를 최소화할 방침이다. 이에 따라 학교 운동부 집합훈련과 선수 기숙사 운영도 중단한다.

도 교육청은 또, 도내 학원에 대한 지도 감독을 강화하고 학원들이 원격수업으로 전환할 것을 권고했다. 학원이 방역수칙을 위반하면 지자체에서 과태료 부과, 운영 중지, 구상권 청구할 수 있다.

민병희 강원도 교육감은 이날 시·군 교육장 긴급 화상회의를 주재한 자리에서 "코로나19 지역 확산과 학교 내 감염은 경각심을 갖는 마음만으로는 부족하며 과감한 결단이 필요한 시기"라면서 "원격수업 운영으로 학년말 마무리에 소홀함이 없도록 학생들의 수업과 생활을 철저하게 챙겨줄 것"을 당부했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr