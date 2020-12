이재명 "조선일보 '조작일보' 오명 벗으려면 보도조작 중단해야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 자신이 하지도 않은 말을 마치 이야기한 것처럼 겹따옴표("~")를 인용해 보도한 조선일보에 대해 '조작일보라는 오명을 벗으려면 보도 조작부터 자제해야 한다'고 경고했다.

이 지사는 19일 페이스북에 올린 '검찰적폐 만큼 언론적폐 청산도 시급'이라는 글을 통해 "명색이 대한민국 일등 보수지라는 조선일보가 ""(겹따옴표)의 의미와 용도를 모를 리 없을 것"이라며 "(19일 기사를 내보내면서) '나를 비판하는 댓글은 악의적 정치세력의 불법메크로'라고 (제목을 뽑았는데 이는 독자들이 이 제목을 볼 때 '비상식적이고 오만방자한 말을 이재명이 했다'고 읽힐 목적으로 (제목을 뽑아)썼을 것"이라고 비판했다.

이 지사는 그러면서 "언론을 빙자해서 정치적 의도가 물씬한 자신의 악의적 해석(의견)을 마치 이재명의 실제 발언인 양 조작한 것"이라고 덧붙였다.

나아가 "조선일보가 조작일보라는 오명을 벗으려면 이 같은 보도 조작부터 자제해야 한다"며 "검찰적폐 청산만큼 언론적폐 청산도 촛불혁명 완성을 위해 반드시 필요하다"고 주장했다.

이 지사는 아울러 "'불법메크로에 의한 댓글조작 및 커뮤니티 계정 매입을 통한 가짜뉴스'와 '이에 대한 경기도의 엄정대응' 방침발표에 맞춰 (야당인)국민의힘과 조선일보가 입을 맞춘 듯 동시에 발끈하며 이재명 공격에 나선 이유가 궁금하다"고 의혹을 제기했다.

이 지사는 적폐언론 청산에 대해서도 재차 강조했다.

그는 "소수 언론이 정보를 독점 장악하고 국민에게 전달할 정보를 취사하며 전달되는 정보를 왜곡 조작함으로써 국민 의사를 마음대로 조종하던 시대가 있었고, 그 못된 과거는 촛불에 소각돼 역사속으로 사라지는 중"이라며 "하지만 그 잔재들이 여전히 국민을 조작 선동에 놀아나는 대상으로 여기며 조작을 시도하고 있다"고 걱정했다.

