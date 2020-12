꼬리무는 소규모 감염 이어져…광주서 깜깜이 환자만 최근 29명

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 코로나19 확진자 2명이 발생했다.

19일 광주시에 따르면 이날 오후 2시 기준 2명이 확진 판정을 받아 광주 853~854번으로 분류됐다.

서구 동천동 주민 853번은 지난 17일 확진된 광주 843번 접촉자이며, 이동 동선은 아직 확인되지 않았다.

843번 관련 확진자는 848·849·850·853번 등 4명으로 늘었다.

방역당국은 843번 감염경로를 추적 중이다.

광주에서는 지난달 이후 감염경로를 알 수 없는 확진자가 29명에 이른다.

이렇듯 감염경로 조차 파악이 어려운 깜깜이 환자를 연결고리로 한 감염이 산발적으로 일어나고 있다.

854번은 서구 치평동 거주자이며, 감염경로는 방역당국이 조사하고 있다.

지역감염 확산의 고비인 주말을 맞아 방역당국은 종교활동 시 철저한 방역수칙 준수를 당부했다.

소모임이나 마스크를 착용하지 않은 채 찬송을 부르거나 기도하는 행위 등은 금지됐다.

예배 시 인원은 좌석수의 30% 수준으로 제한하고, 타지역 종교행사 참석을 자제해 줄 것을 요청했다. 반대로 타지역 강사 초청 등도 삼가할 것을 강조했다.

이밖에 방역당국이 보내는 안전 안내문자에 나온 장소 방문자 등은 거주지 보건소에 들려 검사할 것을 권장했다.

방역당국은 최근 역학조사를 통해 북구 B.H 코리아, 광산구 성약국, 경산 열린문기도원, 상주시 BTJ 열방센터 방문자로 검사 대상을 특정했다.

