'시험관 시술 성공' 배윤정 "엄마 된다…임신 12주 차"

[아시아경제 최은영 기자] 안무가 배윤정(40)이 결혼 1년여 만에 깜짝 임신 소식을 전했다.

배윤정은 18일 자신이 운영하는 유튜브 채널 '배윤정 TV Bae Yoon Jung'을 통해 '배쌤에게 선물이 찾아왔어요'라는 제목의 영상을 게재했다.

배윤정은 "제가 엄마가 됐다"라며 기쁨을 감추지 못했다. 이어 "9월부터 시험관 시술을 시작했다. 아이가 갖고 싶어서 이래저래 시도하다가 안되겠다 싶어 병원을 알아보고 했는데 너무 감사하게 한 번에 성공하게 됐다. 지금 임신 11주~12주 차가 됐다"라며 임신 소식을 전했다.

그러면서 "그동안 살이 찐다고 말했는데 임신이어서 찐 것도 있고 시험관을 하면서 호르몬 때문에 살이 찐 것도 있지만 제가 많이 먹어서 그랬다"라며 "많은 분께 축하를 못 받고 있다. 말을 안 해서 다들 모르고 있다. 많이들 축복해주시길 바란다"라고 밝혔다.

배윤정은 "뱃속 아이의 태명은 '골드'다. 제가 워낙 금을 좋아해서 그렇다"라며 "아이 소식을 처음 들었을 때 가장 좋아한 사람은 남편"이라고 말했다.

한편 배윤정은 지난해 9월 11세 연하의 축구선수 출신 남편과 재혼했다.

