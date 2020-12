경기도, 경기대 기숙사 생활치료센터 동원 관련 비방댓글 '형사고발'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이재명 경기도지사를 비방하기 위해 '불법 매크로'를 이용해 댓글을 조작한 정황을 포착하고, 형사고발 등 법적조치에 착수했다.

경기도는 경기대학교 기숙사를 '생활치료센터'로 전환한 것과 관련, 허위사실이 담긴 게시물과 이 지사를 비방하는 악성댓글이 각종 인터넷 커뮤니티를 중심으로 지속적으로 게재됨에 따라 최근 조사를 실시한 결과 관련 포털기사에서 불법 매크로를 활용한 댓글 조작 정황을 포착했다고 19일 밝혔다.

도는 댓글조작을 위해 관련 커뮤니티의 계정을 구매하고, 포털기사에도 불법 매크로를 이용해 댓글을 다는 등 '댓글조작' 혐의를 입증할만한 증거를 상당 부분 확보했다고 덧붙였다.

도는 추가 조사가 마무리되는 대로 형사고발 등 법적 조치에 나설 계획이다.

도 관계자는 "경기대 기숙사의 생활치료센터 전환 소식이 발표된 직후부터 허위 사실이 담긴 악성 댓글이 포털과 전국 대학생들이 사용하는 커뮤니티 게시판에 조직적으로 게재됐다"면서 "커뮤니티 계정 거래와 매크로 활용 '댓글조작' 증거를 상당부분 확보한 만큼 혐의를 입증할 수 있을 것으로 보고 있다"고 전했다.

이 관계자는 "경기대 기숙사의 '생활치료센터' 전환 등 방역조치에 대한 허위사실 공표는 '방역 방해 행위'에 해당하며, '불법 매크로'를 활용한 악성 댓글 게재는 업무방해죄에 해당하는 것으로 보고 있다"고 덧붙였다.

앞서 이재명 지사는 지난 13일 '코로나19' 상황이 심각하다고 보고 경기대 기숙사를 생활치료센터로 긴급 동원키로 결정하고 행정명령을 내렸다.

