'핀셋 격상'했던 경주시, 19일부터 시내 전역 '강화된 2단계' 긴급조치

주낙영 시장 "17일 9명 이어 18일에도 7명 신규 확진…매우 위중한 상황"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 연일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) n차 감염이 시달리고 있는 경북 경주시가 19일 0시부터 사회적 거리두기를 강화된 2단계로 상향 조정하는 긴급 조치를 내렸다.

앞서 지난 16일 안강읍과 인근 강동면에 한정해 '강화된 2단계'로 상향했던 경주시는 이틀 만에 또다시 적용 범위를 지역 전체로 확대하는 등 무서운 기세를 보이는 n차 감염에 전전긍긍하고 있다.

주낙영 시장은 18일 저녁 비대면 긴급 언론 브리핑을 갖고 "어제(17일) 9명의 확진자가 발생한데 이어 오늘(18일)도 7명의 확진자가 발생하는 등 매우 위중한 상황"이라고 확대 배경을 설명했다.

적용 시기는 19일 0시부터 28일 자정까지다. 강화된 사회적 거리 두기 2단계가 시행되면 단란주점 등 유흥시설 5종은 영업을 아예 할 수 없다. 모든 카페와 일반음식점은 밤 9시 이후 포장·배달만 허용된다.

결혼식장과 장례식장은 100명 미만으로 참석 인원이 제한된다. 실내 50명 이상, 실외 100명 이상의 집합·모임·행사도 전면 금지된다.

또 국민체육센터, 화랑마을 등 국공립시설과 경로당의 운영도 전면 중단한다. 특히 경주 전역 전통시장 내 노점상에 대해서도 집합금지 명령을 내린 상태다. 종교행사는 좌석수 20% 이내로 참석이 제한되고 소모임과 식사는 전면 금지된다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr