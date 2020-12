[아시아경제 구은모 기자] 한국거래소 코스닥시장위원회는 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 8,010 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,010 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일거래소, 코오롱티슈진 상폐 결정 또 미뤄…추후 속개[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 에 개선기간 1년을 부여하기로 결정했다고 17일 공시를 통해 밝혔다. 개선기간 종료일은 내년 12월17일이며, 코오롱티슈진은 개선기간 종료일 이후 7영업일 이내에 개선계획 이행 내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출해야 한다. 거래소는 해당 서류 제출일로부터 15영업일 이내에 코스닥시장위원회를 개최해 상장폐지 여부를 다시 심의 의결할 예정이다.

