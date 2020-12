김해시, 대한상의 기업환경 우수지역 평가

기업 체감도 상승률 228개 지자체 중 1위

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 대한상공회의소 주관 ‘2020년 기업환경 우수지역 평가’ 기업 체감도 순위에서 지난해보다 204계단 상승해 상승률 1위를 기록했다고 17일 밝혔다.

대한상의는 매년 228개 지자체의 기업환경을 항목별로 조사하는 ‘기업환경 우수지역 평가’를 한다.

전국 6000여개 기업을 대상으로 주관적 만족도를 묻는 ‘기업 체감도’와 지자체 조례를 분석하는 ‘경제활동 친화성’으로 나눠 점수에 따라 순위를 부여하고 총 5개 등급(S-A-B-C-D)으로 구분한다.

김해시는 친화성과 체감도에서 각각 S등급(전국 22위)과 A등급(전국 20위)을 받아 기업을 경영하기 좋은 도시로 인정받았다.

그동안 기업 체감도 향상 전담 기획단 운영, 공업지역 용적률 완화, 강소연구개발특구 지원조례 제정 등 기업 친화적 시책을 편 효과다.

허성곤 시장은 “기업환경 우수지역 평가에서 좋은 점수를 올릴 수 있었던 것은 일선 공무원뿐만 아니라 지역경제 회복을 갈망하는 지역사회 여러분들이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 규제 혁신과 현장 중심의 지속적인 기업 지원을 통해 일자리 창출과 지역경제 살리기에 최선을 다하겠다”고 말했다.

