케이엠은 보통주 1주당 0.05주를 배당하기로 결정했다고 17일 공시했다. 배당기준일은 이달 31일이며 배당주식 총수는 47만3086주다.

1주 미만 단수주는 제32기 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산해 현금으로 지급할 예정이다.

