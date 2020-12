순천시 ‘2021 NEXPO in 순천’ 서포터즈 모집

내년 5월까지 4차산업박람회 성공개최를 위한 지원활동

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)가 5G·AI 등 첨단기술 중심의 미래 삶을 한발 앞서 경험할 수 있는 4차산업박람회 ‘2021 NEXPO in 순천’의 서포터즈를 모집한다.

서포터즈는 내년 1월부터 5월까지 박람회 관련 콘텐츠를 발굴하거나 아이디어를 제공하고 박람회 성공개최를 위한 지원·홍보활동을 하게 되며, 활동사항에 따라 소정의 원고료와 활동비를 지원받게 된다.

서포터즈 지원자격은 블로그나 SNS 운영을 활발히 하는 등 온라인 소통에 능숙하고, 4차산업혁명이나 5G, AI, VR·AR 등 첨단기술에 관심이 있는 사람이면 누구나 지원 가능하다.

참여희망자는 오는 24일까지 박람회 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있으며, 신청자 중 10명을 선발해 사전교육 후 내년 1월부터 공식 활동을 시작하게 된다.

순천시 관계자는 “2021 NEXPO in 순천의 성공개최를 위해 미래 첨단산업에 관심있고 SNS 운영에 능숙한 시민들의 적극적인 참여를 기다린다.”고 전했다.

한편, 순천시는 내년 5월 5일부터 9일까지 순천만잡월드 인근에서 ‘New EXperience To you(당신에게 새로운 경험을 선사합니다)’라는 주제로 5G와 AI 중심의 미래 생활 전시·체험을 위한 4차산업박람회 ‘2021 NEXPO in 순천’을 개최할 예정이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr