비즈니스온은 보통주 1주당 300원의 현금 결산배당을 결정했다고 17일 공시했다. 배당금 총액은 33억8082만원이며 배당기준일은 이달 31일이다.

