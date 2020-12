김해분청도자박물관, 기획전시 ‘세라의 집’ 개최

18일부터 내년 3월 21일까지 전시 개최

최고의 휴식 공간인 ‘집’과 만난 ‘도자기’

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해 분청도자박물관은 올해 마지막 기획전시로 ‘세라의 집(Ceramic’s home) 전시 연다고 17일 밝혔다.

많은 시민이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 몸과 마음이 지쳐있어 최고의 휴식 공간이자 안전까지 도맡고 있는 ‘집’과 집에서 다양하게 사용하고 있는 ‘도자기’가 만난 전시를 기획했다.

자기를 도자기로서만이 아닌, 도자기를 이용해 다양하게 활용할 수 있는 방법도 소개했다. 침실·거실·욕실 특히 주방에서 가장 많이 접하고 있는 실생활 도자기 아이템 활용방안도 소개한 점도 주목된다.

박물관 관계자는 “이번 전시에 사용된 도자기는 김해지역 도예 작가들의 작품이다. 전시를 통해 도자기의 다양한 쓰임을 살펴보고, 자연 친화적인 치유와 함께 우리 지역 도자기의 아름다움을 느낄 기회가 되길 바란다”고 말했다.

전시는 코로나19 확산 방지를 위해 입장객 30%로 제한해 운영한다. 전시 기간은 18일부터 2021년 3월 21일까지이며 관람 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이다.

