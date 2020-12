광주대 보건행정학부, 전문가 초청 모의면접 프로그램 실시

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 보건행정학부는 취업을 앞둔 4학년 학생들을 대상으로 모의면접 프로그램을 실시했다고 17일 밝혔다.

대학혁신지원사업의 하나로 재학생들의 취업 준비와 취업역량 향상을 위해 마련된 이번 모의면접 프로그램에는 학생 24명이 참여했으며, 현장 취업분야 전문가를 초청해 입사지원서 사전 점검과 교수진 및 외부 심사위원 면접 등으로 진행됐다.

외부 심사위원은 조정규 송정사랑병원 행정부장과 기미현 PMA컨설팅 대표, 유화주 정명손해사정㈜ 대표가 참여했다.

면접 평가 기준은 ▲직장인으로서의 정신자세 ▲의사 표현의 정확성과 논리성 ▲용모 및 품행, 성실성 ▲창의력과 의지력 및 발전 가능성 등이다.

이혜승 광주대 보건행정학부장은 “이번 모의 면접을 통해 학생들은 개개인별 면접 후 부족한 부분을 피드백해 원활한 취업 준비를 할 수 있게 됐다”면서 “산업체 면접에 대한 자신감 제고에 도움이 될 것이며, 앞으로도 학생들의 취업을 위해 다양한 프로그램을 진행하겠다”고 말했다.

