현대엘리베이터, 中하얼빈 3호선 에스컬레이터 200대 수주

258억원 규모…하얼빈 지하철에서만 누적 547대 수주

[아시아경제 유제훈 기자] 현대엘리베이터가 중국 하얼빈 지하철에 설치될 에스컬레이터 200대를 수주했다.

현대엘리베이터는 중국 헤이룽장성 하얼빈시 지하철 3호선 19개 역사에 부설 예정인 에스컬레이터 200대를 수주했다고 17일 밝혔다. 이는 지난 9월 지하철 2호선 229대 수주에 이은 중국 공공부문 두 번째 성과다. 수주액은 약 1억5400만 위안(약 258억원)이다.

현대엘리베이터는 지난 2017년부터 하얼빈 지하철 대형 프로젝트를 잇따라 수주해 현재까지 누적 48개 역사 547대를 달성, 최대 공급업체의 입지를 다졌다. 현대엘리베이터는 내년 상반기 열릴 3호선 에스컬레이터 120대 입찰에도 총력을 기울일 방침이다.

채홍룡 현대엘리베이터 중국법인장은 "지속적 품질 및 서비스 강화 노력이 현지에서 긍정적 평가를 받고 있다"면서 "4차 산업혁명 기술을 도입한 신 공장 준공에 이어 지속적 제품개발과 혁신으로 중국 내 공공부문 수주를 확대할 것"이라고 밝혔다.

