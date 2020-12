[아시아경제 금보령 기자] 보톡스 분쟁에서 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 227,100 전일대비 11,000 등락률 +5.09% 거래량 702,272 전일가 216,100 2020.12.17 09:31 장중(20분지연) 관련기사 5년만에 결론난 '보톡스 전쟁'…美 ITC "대웅제약, 21개월간 수입 금지"(상보)전승호 대웅제약 대표 "사실상 승리…균주 도용 혐의 벗어"LG화학-SK이노, ITC 최종판결 또 연기 가능성 close 가 승리했다는 소식이 전해지면서 17일 오전 주가가 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시19분 메디톡스 주가는 전거래일 대비 7.96%(1만7200원) 상승한 23만3300원을 기록했다.

메디톡스는 그동안 대웅제약과 일명 '보톡스'라고 불리는 보툴리눔 톡신 제제의 원료인 보툴리눔 균주 출처를 두고 갈등을 보였다. 메디톡스는 '메디톡신'을 대웅제약은 '나보타를' 보유하고 있다.

미국 국제무역위원회(ITC)는 16일(현지시간) 메디톡스와 대웅제약의 보툴리눔 균주 영업비밀 침해 소송에 대한 최종판결에서 메디톡스의 손을 들어줬다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr