수원시, 유스호스텔 '생활치료센터'로 전환

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 자가격리자들을 위해 운영하던 수원유스호스텔을 임시생활치료센터로 전환한다. 또 유동인구가 많은 수원역 주변에 2곳의 임시 선별검사소를 설치해 운영한다.

수원시는 장기화된 코로나19 확진자 추이 등을 감안해 임시생활치료시설을 확보하기 위해 18일부터 수원유스호스텔을 전환해 활용키로 결정했다고 17일 밝혔다.

총 45실 규모의 수원유스호스텔은 확진자의 가족과 접촉자 등 자가격리를 통보받은 격리자들을 위해 지난 2월 말부터 자가격리시설로 운영돼 지난 15일까지 377명이 이용했다.

하지만 최근 수도권에서 확진자가 급증하면서 치료병상을 충분히 확보해야 하는 상황임을 감안해 병상배정을 대기 중인 경증환자들이 입소할 수 있도록 임시생활치료시설로 전환하기로 했다.

수원유스호스텔에 입소 중이던 자가격리자들은 연말까지 운영예정인 선거연수원으로 16일 자리를 옮겼다.

시는 또 신속한 검사와 진단을 위해 내년 1월3일까지 6곳의 임시 선별검사소를 추가 운영한다.

현재 수원시는 14일부터 4개 보건소에 각각 1곳씩 임시 선별검사소를 설치 운영하고 있다. 시는 유동인구가 많은 수원역에도 16일 오후부터 2곳의 임시선별검사소를 설치했다.

임시 선별검사소에서는 평일과 주말 모두 오전 9시부터 오후 6시까지 검사를 받을 수 있다.

시는 아울러 경기도가 생활치료센터로 운영하기로 결정한 경기대학교 기숙사 인근 지역 주민들의 불안을 해소하기 위해 소통과 방역을 강화하기로 했다.

염태영 수원시장은 "코로나19 집단감염 사태를 예의주시하고 있다"며 "추가 감염이 발생하지 않도록 총력을 기울이겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr