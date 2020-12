'송파쌤 청소년 온택트 진로체험 페스티벌' 개최

랜선 진로상담부터 직업체험, 미래인재특강까지…송파쌤이 준비한 200여개 콘텐츠

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 겨울 방학을 맞아 송파진로직업체험지원센터 주최로 2021년1월31일까지 '송파쌤 온택트 청소년 진로체험 페스티벌'을 개최한다.

구는 코로나19로 인해 진로체험의 기회가 축소된 상황에서 청소년들이 적성 찾기와 진로탐색을 꾸준히 할 수 있도록 송파쌤을 통해 온라인상에 진로설계의 장을 마련했다.

'위드 코로나, 미래로 떠나는 여행'이라는 콘셉트로 기획한 이번 페스티벌은 지역내 청소년들이 집에서도 안전하고 여유롭게 진로탐색을 위한 여행을 떠날 수 있도록 진로상담, 직업체험, 직업세계에 대한 안내 등 총 200여 개의 다양한 콘텐츠를 제공한다.

'나-송파-학과-직업-세계' 5개 분야로 구성했다.

먼저, '나 패키지'에서는 ▲랜선진학상담 ▲학과계열 선정 및 유형별 학습법 진단검사 ▲애니어그램&도형심리상담을 통한 자아탐색 및 진로진단이 가능, '송파 패키지'에서는 ▲날로먹는 VR 현장투어 ▲골라먹는 직업메뉴판 ▲꿈마루 송터뷰를 통해 관내 직업 체험처를 탐험하고 다양한 직업군에 대한 직업탐색이 가능하다.

또 '학과 패키지'에서는 ▲대학왔수다 ▲꿈마루 꽈터뷰를 통해 대학 및 학과탐색을, ‘직업 패키지’는 ▲체험 진로꿈틀이 ▲잡다한이야기를 통해 직업탐색이 가능하다.

‘세계 패키지’에서는 ▲2021진학특강 ▲미래인재역량강화특강 ▲청소년 법률특강 ▲청소년 응원 프로젝트를 통해 진로탐색 및 전환기 학생들의 진로방향 설정에 많은 도움을 줄 것으로 기대한다.

진로탐색 및 체험 콘텐츠는 '송파쌤 온택트 청소년 진로체험 페스티벌' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 참여 신청은 송파진로직업체험지원센터 홈페이지에서 하면 된다.

박성수 송파구청장은 “‘송파쌤 진로체험 페스티벌’을 통해 학생들이 빠르게 변화하는 미래사회를 대비, 자신과 어울리는 진로탐색의 기회가 되길 바란다”며 “어떤 상황에서도 청소년들이 꿈을 갖고 미래를 설계할 수 있도록 송파만의 차별화된 진로교육 콘텐츠를 발굴·확대해 나가겠다”고 말했다.

송파구 교육협력과

