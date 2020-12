조민아, 남편과의 불화설 해명 "서로밖에 없는 잉꼬부부"

[아시아경제 김봉주 기자] 쥬얼리 출신 조민아가 남편과의 불화설을 부인했다.

조민아는 16일 자신의 SNS에 글을 올려 "저와 허니베어를 실제로 보고도 '불화' 같은 단어를 떠올릴 수 있을까요? 걱정과 응원 감사합니다만 벅차게 아낌 받는 아내이자 서로밖에 없는 잉꼬부부"라고 밝혔다.

조민아는 "예비 맘들은 공감하고 함께 위로를 주고받은 글이라도 모두가 좋은 방향으로 글을 볼 수 없다는 건 이해한다"며 "사람 마음은 내 마음 같지 않고, 상황에 처해있지 않으면 공감할 수 없으며 누구나 보고싶은대로 볼 순 있는거니까요"라고 했다.

앞서 갑작스런 결혼·임신을 발표했던 쥬얼리 출신 조민아는 입덧 중 실신해 응급실로 이송됐다는 소식을 전했다.

그러면서 "아내가 임신했다면 최소한 그 기간만이라도 특히 말조심해 주고 충분히 생각하고 배려하고 행동해달라"라고 적어 부부갈등을 시사한 바 있다. 하지만 해당 글로 부부갈등은 사실이 아닌 것으로 드러났다.

한편, 조민아는 지난 9월 6세 연상의 피트니스 센터 CEO와 혼인신고를 하고 부부가 됐다. 결혼식은 내년 2월로 예정됐다.

이하 조민아 SNS 글 전문.

저와 허니베어를 실제로 보고도 '불화' 같은 단어를 떠올릴 수 있을까요? 걱정과 응원 감사합니다만 벅차게 아낌 받는 아내이자 서로 밖에 없는 잉꼬부부 입니다. 예비 맘들은 공감하고 함께 위로를 주고 받은 글이라도 모두가 좋은 방향으로 글을 볼 수 없다는 건 이해합니다. 사람 마음은 내 맘 같지 않고, 상황에 처해있지 않으면 공감할 수 없으며 누구나 보고싶은대로 볼 순 있는 거니까요. 코로나19가 전세계를 불안에 떨게 한 무서운 현실 속에 살고 있지만 까꿍이와 허니베어, 내 가족의 울타리 안에서 오늘도 감사와 안정을 누리는 까꿍맘이 이 시대의 모든 예비 맘들을 응원합니다. 다 지나갈 거예요. 언젠가 지금을 추억하기도 할거고요. Dm을 통해 응원을 주고 받고 있는 수많은 분들께 이 자리를 빌어 다시 한 번 응원한다는 말씀, 감사한다는 말씀, 전하고 싶습니다. 힘내요, 우리. #2021년#소띠맘#파이팅.

