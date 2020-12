[아시아경제 김봉주 기자] '라디오스타'에 함연지가 출연해 호화로운 삶을 살 것 같다는 이미지에 대해 부인했다.

16일 방송된 MBC '라디오스타'에는 요지경 특집으로 개그맨 엄영수(엄용수), 팝아티스트 낸시랭, 뮤지컬배우 함연지, 뮤지션 죠지가 게스트로 출연했다. 스페셜 MC로 장성규가 나왔다.

함연지는 "어렸을 때부터 재벌이라는 생각을 한 적이 없다"면서 "드라마에서 '상속자들', '꽃보다 남자'처럼 살지도 않았다. (나는) 고등학교 때도 찐따 같았다"고 밝혔다.

그는 "S그룹 같이 진짜 재벌들의 삶에 대해 나도 궁금하다"며 "내가 유튜브를 하면 많은 분이 호기심을 가지는데 나도 이부진 씨 같은 분이 유튜브를 하면 진짜 궁금할 것 같다"고 말했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr