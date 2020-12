'라디오스타' 낸시랭, "전 남편 왕진진과의 '조직적 사기결혼'에 고통…3년만에 이혼"

[아시아경제 김봉주 기자] 팝 아티스트 낸시랭이 '라디오스타'에 출연해 자신의 10개월 결혼 생활에 대해 전했다.

16일 방송된 MBC '라디오스타'는 엄영수(엄용수), 낸시랭, 함연지, 죠지와 함께하는 '세상은 요지경' 특집으로 꾸며졌다.

앞서 낸시랭은 지난 2017년12월 혼인신고를 했다.

낸시랭의 결혼 소식이 알려지자마자 남편 왕진진의 여러 범죄 이력이 도마 위에 올랐다. 낸시랭은 결국 결혼 10개월만인 이듬해 10월 이혼을 결정했다.

이후 3년 소송을 거쳐 지난9월 왕진진과 남남이 됐다.

낸시랭은 "드디어 3년 만에 제가 이혼이 됐다"라며 "상대방(남편)이 계속 안 한다고 버텼기 때문에 금방 할 수 있는 소송이 3년이나 걸렸다. 혼인신고 10분 만에 한 게 이혼하려니 3년이 걸렸다"라고 말했다.

낸시랭은 이혼 소송 승소로 한국 최고 위자료인 5000만 원으로 결론이 났다며 "완벽하게 이혼했다. 주변에서 많이 축하해 줬다"고 전했다.

"최근 얼굴이 좋아졌다"라는 말에 낸시랭은 "이혼 소송 100% 승소 덕분"이라며 "정신적인 족쇄가 풀린 듯하다"라며 미소지었다.

이날 낸시랭은 '전 국민이 반대하는 결혼을 왜 했느냐'라는 질문이 가장 힘들었다고 고백했다.

낸시랭은 전 남편이 팀을 이뤄 조직적으로 속이고자 한 상황에 속고 설득당하며 보냈던, 힘들었던 시간을 회상했다.

낸시랭은 "그 사람 혼자서 저를 속인 게 아니다. 조직이 3팀이 있었는데 한 팀당 3~5명이라 다 역할 분담이 있었다"고 말했다.

그는 "전 남편이 혼인 신고를 계속 먼저 하자고 조르고 저를 설득했다"며 "마카오에 자신의 가족이 다 있다고 해서 그걸 그대로 믿고 있었다. 저는 결혼식을 하고 혼인 신고 하자고 했지만 결국 설득을 당해서 혼인 신고를 하게 된 것"이라고 했다.

이어 "그때는 다들 축하해 줬다. 근데 그 다음에 한 언론사를 통해 전 남편에 대한 저도 몰랐던 안 좋은 신상들이 다 나온 거다"라고 설명했다.

그러면서 "사실 저 뿐이 아니라 교수님, 갤러리 관장님, 기업 대표님 등 모든 이들이 다 속고 있었다. 전 남편과의 비즈니스도 다 진행 중이었다. 저보다 많은 경험을 하고 똑똑한 분들이 속고 있었기 때문에 기사가 터지고 난 뒤에 네티즌들이 이혼해라 하는데, 저는 혼인신고 하자마자 이혼하는 게 쉽지가 않았다"고 했다.

또 "제가 외동딸에 어머니는 암 투병으로 돌아가셨다. 아버지는 행방을 알 수도 없다. 아픈 엄마와 저를 버렸다. 이런 아픈 가정사를 갖고 제가 가장으로서 방송도 생계형으로 한 거였다"라는 사정도 전했다.

낸시랭은 흔한 결혼식, 웨딩 화보 없이 시작했던 10개월 결혼 생활에 대해 "안 좋은 건 다 겪어 본 불행 종합세트"였다고 총평했다.

특히 "동영상 유포 협박이 가장 컸었다. 정신적으로 많이 힘들었다. 친한 언니의 집으로 가 두 달 반을 피신해서 지냈다"고 했다.

이혼은 완벽하게 했지만, 자신이 떠안은 억대 빚은 아직 갚는 중이라고 했다. 그는 "사채 빚을 떠안았다. 8억이 9억으로 늘어났고, 이자만 월 6백 만원"이라며 "지금도 그렇게 갚고 있다. 3년째 계속 그렇게 하는 중"이라고 전했다.

지인인 배우 김혜선이 낸시랭의 사정에 "정 힘들면 파산 신청을 해라"라고 조언하자 낸시랭은 "제가 해결하겠다고 했다"고 말했다고 전했다. 낸시랭은 "작품 반응도 좋고, 저는 긍정적인 영향을 끼치는 국제적인 아티스트가 되고 싶기 때문에 이 부분을 잘 책임지고 싶다. 잘 벌어서 완벽하게 갚고 싶다"라고 밝혔다.

또 낸시랭은 결혼을 앞둔 여성들에게 해주고 싶은 조언으로 결혼 전 필수 체크리스트를 꼽았다. 그는 "결혼식은 행복하게 하되 혼인신고는 최소 2~3년 살아보고 하면 좋을 것 같다"면서 "가족 관계 증명서, 건강 검진 결과, 금융 기관 서류 등을 꼭 미리 확인하라"고 강조했다.

특히 최근 자발적 미혼모가 된 사유리에게 "넌 정말 대단한 여자야. 멋있어"라며 응원했다.

