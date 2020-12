“법치주의 파괴·국민 기만의 과오 저질러”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 16일 추미애 법무부 장관이 문재인 대통령에게 사의를 표명한 것에 대해 “오늘 사의표명은 대통령의 말처럼 결단이 아니라 임무완수를 마친 이의 당연한 퇴장 그 이상 그 이하도 아니다”라고 밝혔다.

김예령 국민의힘 대변인은 이날 구두 논평에서 “오직 '윤석열 죽이기'를 위해 존재했던 역사상 최악의 법무부장관이 사의표명을 했다”며 “하지만 그렇다고 해서 추 장관이 저지른 법치주의 파괴와 국민 기만의 과오가 잊혀지는 것은 아니다”라며 이같이 말했다.

김 대변인은 “추 장관을 비롯한 문재인 정권은 목적을 달성했다며 웃고 있을지 모르겠지만 이제 곧 그 웃음은 국민과 역사의 분노를 직면할 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr