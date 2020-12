건보공단 노사, 경남도에 6200만원어치 방역물품 지원

경남지역 보건소 음압텐트, 워크스루 부스, 플라즈마 살균소독기 구입비 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민건강보험공단 노사가 16일 경남도에 방역물품 구입비로 6200만원을 맡겼다.

건보공단(이사장 김용익)과 건보노동조합(위원장 황병래)은 이날 경남도청을 찾아 ‘코로나19 극복을 위한 방역물품 구입비용’ 기탁식을 가졌다.

기탁식에는 장수목 부산경남본부장과 정성규 창원중부지사장, 노동조합 측 김화부 울산경남본부장과 김현석 수석부위원장이 참석했다. 경남도 하병필 행정부지사, 대한적십자 경남지사회 김종길 회장 등도 자리를 함께 했다.

지원되는 방역물품은 음압텐트 1개동, 워크스루 부스 2개동 그리고 플라즈마 살균소독기 3개 등이다. 이는 경남도 소재 보건소에 설치돼 코로나19 감염으로부터 의료진의 안전 확보와 코로나가 의심되는 환자에 안전하고 신속한 검사를 위해 사용될 예정이다.

장수목 본부장은 “코로나19 확산세로 인해 공공의료 확충의 필요성이 더욱 강조되고 있다”며 “최근 경남 진주의료원에 대한 경남도의 적극적인 움직임에 대해 응원 메시지를 전한다”고 했다.

장 본부장은 “공공의료 확대 시 건보재정이 악화될 것 같다는 시선에 대해 오히려 공공병원이 표준진료를 제공해 과잉·과소 진료로부터 국민을 보호할 수 있는 기회가 된다”고 말했다.

