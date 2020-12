[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 353,500 전일대비 6,500 등락률 -1.81% 거래량 1,224,663 전일가 360,000 2020.12.16 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 이사회를 통해 보통주 1주당 0.02주의 주식배당을 결정했다고 16일 공시했다.

배당주식 총수는 267만5697주다.

회사 측은 “주식배당(안)은 제30기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정"이라며 "주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있다”고 말했다.

