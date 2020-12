[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 무안읍 이장 협의회(회장 문봉식)가 지난 15일 연말을 맞아 생활이 어려운 이웃을 위해 사랑의 성금 50만 원을 기탁했다고 16일 밝혔다.

성금 기탁은 지난 2017년 50만 원 기탁을 시작으로 올해 4번째로, 이장 협의회는 연말연시 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.

문봉식 회장은 “올해는 코로나19로 인해 소외계층 주민들의 생활이 예년보다 힘들었을 것 같다”며 “마을 이장들이 한마음 한뜻으로 십시일반 모은 성금이 이웃들에게 힘이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

박남옥 무안읍장은 “어려운 주민들에게 도움을 주기 위해 노력하는 각 마을 이장님들께 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 전했다.

한편, 사랑의 성금은 지역사회보장협의체를 통해 관내 소외계층에게 전달될 예정이다.

