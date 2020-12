순천문화재단, 올해 아고라순천 온라인 ‘송년음악회’ 개최

오는 19일·20일, 순천문화재단 유튜브 실시간 생중계

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천문화재단(이사장 허석)은 오는 19일 오후 12시께부터 순천문화예술회관 대극장에서 순천시민들을 위한 온라인 라이브 ‘송년음악회’를 개최한다.

이번 음악회는 당초 사회적 거리두기 지침을 준수하며 오프라인 공연으로 추진하고자 계획했던 ‘힐링버스킹’, ‘가족을 위한 작은 콘서트’를 최근 재확산하는 코로나19 여파로 인해 비대면 온라인 공연으로 전환됐다.

한해를 마무리하는 송년음악회 형식으로 기획된 이번 공연은 올해 아고라순천에 선정된 문화예술공연단에게 공연 기회를 제공함과 동시에 희망과 위로의 내용을 담은 공연 구성으로 코로나19 장기화로 지쳐있는 순천시민들에게 희망의 메시지를 전달하고자 한다.

코로나19 방역수칙을 준수하여 효과적이고 안전한 무관중 콘서트로 진행될 이번 음악회는 오는 18일 사전녹화를 시작으로 19일과 20일 양일에 거쳐 순천문화재단 유튜브 채널을 통해 실시간 스트리밍 형태로 생방송으로 중계할 예정이다.

허석 순천문화재단 이사장은 “이번 송년음악회는 코로나19 장기화로 인해 각종 행사 취소나 연기로 어려움에 처한 문화예술인들에게 단비와 같은 무대가 될 것이다. 공연 기획부터 준비, 취소, 변경의 과정을 수차례 거치는 등 예상치 못한 어려운 환경 속에서도 공연을 준비한 2020 아고라 순천 문화예술공연단에게 심심한 위로와 응원을 전한다.”며 “이번 공연이 코로나로 지친 순천시민들의 마음을 위로하고 올해를 따뜻하게 마무리하는 송년음악회가 되었으면 한다.”고 말했다.

