[아시아경제 박선미 기자] ▲ 김용덕 씨 별세, 박광수(광주은행 홍보부장)씨 모친상 = 16일 오전 8시, 광주 서구 VIP 장례타운 VVIP 101호실, 발인 18일 오전 8시 ☎ 062-521-4444

