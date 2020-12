경기경제과학원, 벤처창업 공로 '대통령 표창'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 벤처창업 진흥 공로를 인정 받아 대통령 표창을 받았다.

경기경제과학원은 15일 서울시 서초구 엘타워에서 중소벤처기업부 주관으로 열린 '2020 벤처창업진흥 유공 포상 시상식'에서 창업활성화 부문 대통령 표창을 수상했다고 16일 밝혔다.

경기경제과학원은 창업기업 지원, 정책개발, 연구 등 창업 활성화와 창업 분위기 조성에 기여한 공적을 인정받아 이번에 수상의 영예를 안았다.

경기경제과학원은 이재명 경기도지사의 정책기조에 맞춰 창업ㆍ벤처기업의 혁신성장 촉진을 지속적으로 추진해 왔다.

특히 창업ㆍ벤처기업의 체계적인 창업 및 성장지원을 위해 ▲아이디어 발굴→사업화→성장(투자)→재도전으로 이어지는 '성장 단계별 창업지원 구축' ▲SW융합, 정보보안, 로봇 등 '전략산업 분야 스타트업 육성' ▲Pre-BI→BI→Post-BI로 이어지는 '전주기 창업인프라 운영' ▲산학연 협력을 통해 창업생태계 활성화 ▲창업정책 개발 및 연구 활동 등 5대 중점과제를 추진했다.

이를 통해 최근 3년간 1855개의 스타트업을 육성했으며 557개사의 신규창업을 도왔다. 이들 기업의 총 매출액은 4752억원이고 고용은 8008명으로 집계됐다.

경기경제과학원 관계자는 "이번 대통령 표창 수상으로 경기도와 경기경제과학원이 추진해 온 벤처 및 창업 육성 정책의 우수성을 인정 받았다"며 "어려운 상황이지만 더 좋은 정책, 더 많은 지원사업을 지속적으로 펼쳐나가겠다"고 강조했다.

