삼성바이오로직스는 김태한 대표 체제에서 임 존 종보(Rim John Chongbo) 대표 체제로 변경한다고 16일 공시했다.

변경 사유는 김태한 대표의 퇴임이다.

