[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 송혜교가 쥬얼리 화보로 근황을 전했다.

최근 패션매거진 '더블유'는 "2021년을 활짝 여는 올해 첫 호의 표지는 지금까지 보지 못한 새롭고 청신한 얼굴을 보여준 배우 송혜교가 장식합니다"라는 글과 함께 쥬얼리 화보 사진을 공개했다.

화보 속 송혜교는 분홍색과 청색의 조화가 아름다운 목걸이와 귀걸이를 차고 있다. 핑크 아이섀도우의 깊은 눈매와 오프숄더의 푸른색 의상이 눈에 띈다.

한편, 송혜교는 드라마 '지금 헤어지는 중입니다' 출연 검토 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr