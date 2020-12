김천시보건소, 물리치료·건강증진실 운영 중단 … "코로나 방역에 전념"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 김천시는 오는 31일까지 일반진료 및 호흡기 전담클리닉을 제외한 한방, 치과진료와 물리치료실, 건강증진실 운영 등 일부업무와 건강증진 업무를 잠정 중단한다고 16일 밝혔다.

이번 조치는 보건소의 방역역량과 행정력을 코로나19 대응에 집중하기 위한 정부 조치에 따른 결정이다.

보건소는 일부 업무중단에 따른 시민의 불편을 최소화하기 위해 검사가 완료된 제증명 서류, 건강진단결과서는 종전처럼 발급해 준다. 다만, 예방접종은 중앙보건지소에서만 가능하다. 읍면 14개 보건지소와 16개 보건진료소는 정상 운영된다.

김천시 관내에서는 지난달 19일부터 15일까지 해외입국자 3명을 포함해 41명의 코로나19 확진자가 발생했다.

김대균 보건소장은 "코로나19에 집중하고자 부득이하게 일부 업무를 중단하게 됐다"며 "소규모 집단감염이 전국적으로 발생하고 있는 상황이니만큼 타지역 방문을 자제해 주시고, 개인위생수칙을 엄수해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr