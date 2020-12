포항시, 미래 유망산업 특집다큐 '도시재충전' 방영 예고

TBC 통해 17일 오후 6시50분 첫 방영

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 포항시의 역동적인 미래 유망산업 전반을 짚어보는 특집 다큐멘터리 ‘도시재충전'(都市再充電) 프로그램이 지역민방 TBC를 통해 오는 17일 오후 6시50분과 25일 0시20분 두 차례 방영된다.

16일 포항시에 따르면 이번에 제작된 총 50분 분량의 다큐멘터리는 4차 산업혁명이란 무엇인지에 대한 자세한 설명과 함께 포항의 산업 현황을 진단하고 시대 변화에 능동적으로 대응하는 선진사례를 제시한다.

특히 배터리와 바이오 등 기존의 산업들을 대체할 수 있는 미래유망산업들의 성장가능성과 포항이 가진 경쟁력에 대해 집중 소개한다.

먼저 이차전지 전문가들의 인터뷰를 통해 배터리산업의 성장가능성과 이차전지의 제조기술에 대해 자세히 설명하고 있다. 전기차 산업의 동향 및 다양한 이차전지 선도기술을 소개한다.

또한 배터리 리사이클링 산업과 배터리 종합관리센터의 역할 등 배터리선도도시로 발돋움하는 포항의 위상을 엿볼 수 있다. 신성장동력인 바이오산업에 대해서는 포항의 잘 갖춰진 첨단과학 연구개발 인프라와 함께 현재 추진 중인 다양한 사업들에 대한 소개가 이어진다.

이강덕 포항시장은 "이번 다큐멘터리 방영을 통해 4차 산업혁명 시대에 포항시가 앞장서 추진 중인 핵심사업들에 대해 자세히 알리는 한편, 포항을 새롭게 재충전하는데 시민 모두의 에너지를 모으는 계기가 되기 바란다"고 했다.

