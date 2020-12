영광군, 농촌진흥사업 종합평가 ‘최우수상’ 수상

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 농촌진흥청 주관 ‘2020년 농촌진흥사업 종합평가’에서 ‘최우수상’을 수상했다고 16일 밝혔다.

농촌진흥청은 매년 시군농업기술센터를 대상으로 농촌진흥사업의 성과 확산과 활성화에 기여한 우수 지방농촌진흥기관을 선발하기 위해 정부합동평가 지표실적, 기술보급사업 종합 만족도 등 10개 항목을 종합평가해 연말 시상을 실시하고 있다.

농업기술센터는 신기술 보급 및 확산, 청년 농업인 및 지역특화작목 육성, 농산물 가공사업 추진, 농기계 임대사업 추진 등 각 분야에서 고르게 우수한 성과를 거둬 수상의 영예를 안았다.

올해는 농림축산식품부 주관 농기계임대사업소 운영 전국 1위 선정, 전남도 귀농·귀촌 업무 종합평가 우수상 수상 등 각 분야에서 고른 성과를 달성한 바가 있다.

백영목 농업기술센터 소장은 “이번 성과는 전직원이 한마음으로 업무에 최선을 다한 결과로 영광 농업 발전을 위해 현장 중심의 지도사업을 실시해 농업 경쟁력을 더욱 높여 나갈 것이다”고 말했다.

