배급사 에이스메이커무비웍스는 영화 '새해전야'가 북미, 아시아, 오세아니아 16개국에 선판매됐다고 16일 전했다. 미국, 캐나다, 홍콩, 일본, 대만, 싱가포르, 말레이시아, 호주, 뉴질랜드 등이다. '새해전야'는 새해를 일주일 앞둔 네 커플을 비추는 멀티캐스팅 옴니버스 형식의 로맨틱 코미디다. '결혼전야(2013)'의 홍지영 감독이 메가폰을 잡고, 김강우·유인나·유연석·이연희·이동휘·수영·유태오 등이 주연했다. 관계자는 "해외 배급사들이 다채로운 캐스팅 앙상블과 따뜻한 메시지에 기대를 나타냈다"고 전했다. 국내에서는 오는 30일 개봉한다.

