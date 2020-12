[포토] 건강관리 ‘홈 케어’ 인기몰이

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주월드컵점이 홈 케어 체험형 매장을 내년 1월 말까지 팝업스토어로 진행해 체험을 통해 자신에게 맞는 건강케어 제품을 알 수 있는 좋은 기회를 마련했다. 집에서 머무는 시간이 늘어나고 야외활동이 줄어들고 있어 집에서 몸을 관리하고 건강을 챙길 수 있는 홈 케어가 인기를 끌고 있다.

