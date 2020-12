국민의당 "尹 징계, 절차적 정당성 상실…각본 따른 일방 조치"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의당은 16일 윤석열 검찰총장에 대한 정직 2개월의 징계 처분에 대해 "절차적 정당성이 상실된 윤 총장 찍어내기 드라마가 저들이 바라는 대로 끝났다"고 비판했다.

홍경희 국민의당 수석부대변인은 이날 논평을 내고 "일말의 양심을 기대했으나 결과는 역시나 예상대로"라며 이 같이 말했다.

홍 수석부대변인은 "시작부터 끝까지 모든 결정과정은 베일에 쌓여진 채 징계당사자에 대한 최종진술권도 수용하지 않고 각본에 따른 위원회의 일방적인 종결 조치로 막이 내렸다"고 지적했다.

그는 그러면서 "윤 총장에 대한 2개월 정직은 정권의 권력형 범죄에 대한 수사에 족쇄를 채우고 고위공직자범죄수사처(공수처)를 연내 출범시켜 검찰을 무력화하기에 충분한 시간"이라며 "이제 누구도 '감히' 살아있는 권력에 대항할 수 없게 됐다"고 말했다.

홍 수석부대변인은 "어제 문재인 대통령은 무소불위 검찰 권력에 대한 민주적 통제가 필요하다고 말했지만 대다수의 국민은 정권 유지에 혈안이 된 이 정권에 대한 민주적 통제를 요구하고 있다"며 "청와대의 하명을 받는 법무부 장관은 맹목적인 권력 비호에 눈이 멀어 대한민국의 민주주의는 실종되고 말았다"고 날을 세웠다.

그는 "법치주의와 권력분립을 주창한 로크 시대의 종언이 지금 우리 앞에 펼쳐지고 있다"며 "역사의 후과가 반드시 있을 것"이라고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr