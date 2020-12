김해시, 동남권 광역교통망 구축 본격 추진

내년 3월 용역 발주…동남권 메가시티 중심지 도약 시동

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 동남권 주요 도시인, 창원, 김해, 부산, 울산으로 이어지는 메가시티 중심지로 도약하기 위해 광역교통망 구축을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

시는 교통망 구축을 위한 사업비 2억5000만원을 2021년도 예산안에 편성했으며 오는 21일 시의회 최종 의결을 거쳐 내년 3월 용역을 발주, 같은 해 12월 완료할 계획이다.

현재 시는 부산~김해경전철과 부산신항선, 경전선이 운행 중이며 창원, 김해를 지나 부산 부전역으로 연결되는 부전~마산 복선전철 사업이 건설 중이다.

여기에 진영~양산~울산 일반철도 경전철과 연계한 도시철도 등은 관계기관과 협의하고 있어 철도를 포함한 광역교통망 확대를 추진하고 있다.

인구 800만의 동남권은 수도권 다음으로 밀집도가 높아 광역도시 간의 통행량이 급증하고 있는데, 동남권 광역교통망이 구축되면 1시간 이내 동일생활권으로 연결할 수 있을 것으로 기대된다.

시 관계자는 "김해시는 대도시인 인구 340만 부산과 인구 110만 창원 사이에 있어 이들 대도시를 광역교통망으로 연결하는 경제·문화 거점도시로 동반 성장할 수 있을 것"이라고 말했다.

