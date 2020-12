경북도, 사회적경제기업에 '080 콜체크인' 지원

전화 한 통 3초만에 출입관리 무료전화 시스템

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 누구나 쉽게 개인정보 유출을 방지할 수 있는 전화 출입자관리 서비스인 '080 콜체크인'을 경북 사회적경제기업에 도입하기로 하고, 지난 11일부터 신청받고 있다고 16일 밝혔다.

'080 콜체크인'은 코로나19에 따른 방역 목적의 출입자 기록을 전화로 대신하는 시스템이다. 방문자가 매장 출입구에 설치돼 있는 포스터나 배너에 적힌 080 무료 전화번호에 전화를 걸고 출입관리자에게 제시하기만 하면, 3초 만에 출입명부에 기록된다.

이 서비스는 정확성이 높고 개인정보가 노출되지 않으며, 등록 절차도 간편한 장점으로 전국의 지자체나 공공기관 등 다중이용시설 중심으로 지난 11월부터 확산되고 있다.

서비스 요금(1콜당 4.5원)은 경북사회적기업종합상사협동조합에서 사회공헌 목적으로 부담한다. 향후 성과에 따라 확대·연장 등에 필요한 행정·재정적 부담을 경상북도가 지원하기로 했다.

사업장이 소재한 사회적경제기업 및 중간지원기관은 오는 23일까지 우편이나 메일로 신청할 수 있다. 본점이 경북에 있을 경우에는 지점이 경북 외의 지역에 있더라도 신청할 수 있다.

김호진 경북도 일자리경제실장은 "코로나 이후 달라진 사회, 경제, 문화, 환경 등 다양한 이슈에 경북 사회적경제가 적극적?능동적으로 대응하고 여러 기관들과 협업하여 사회적 가치 실현의 단초를 만들어가겠다"고 전했다.

