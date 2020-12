정 총리 "상황에 따라 3단계로의 상향 결정 배제 못해"(상보)

"병상 확보가 방역의 최우선 과제…행정력 총동원하라"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 16일 "정부는 우선 현재의 거리두기 단계를 제대로 이행하고자 총력을 다하고 있습니다만, 상황에 따라서는 마지막 수단인 3단계로의 상향 결정도 배제할 수 없다"고 말했다.

정 총리는 이날 서울시청에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "보름째 하루 500명 이상의 코로나19 확진자가 발생하면서 위중증 환자도 역대 최고치인 205명으로 늘었다. 사망자도 어제 하루 처음으로 두 자릿 수를 기록하며 최근 한 달동안 108명의 소중한 생명이 안타깝게 희생되셨다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "무작정 3단계 조치를 단행하기 보다는 경제와 민생에 미치는 파급효과를 감안해 각 분야별로 지원대책을 준비해 둘 필요가 있다"며 "중수본을 비롯한 기획재정부, 중기벤처부 등 관계부처에서는 그간의 재난지원금 지급 경험을 토대로 현 상황에 맞는 지원대책을 미리 검토해 주시기 바란다"고 주문했다.

이어 "준비된 지원이 빠른 회복의 발판이 될 것"이라고 덧붙였다.

정 총리는 "지금은 병상 확보가 방역의 최우선 과제"라며 "중수본은 의료계와 긴밀히 소통하면서 최대한 많은 병상을 확보해 주시고, 지방자치단체와 협력해 거의 실시간으로 병상 운용상황을 점검하고 또 점검해 달라"고 당부했다.

그러면서 "비상 상황이 계속되고 있는 수도권 지자체는 확진자가 병상 배정을 기다리며 하루 이상 대기하는 일이 없도록 행정력을 총동원해 달라"고 재차 강조했다.

아울러 "전체 병상의 10%에도 미치는 못하는 공공병원만으로는 병상 확보에 한계가 있다"며 "최근 수도권을 비롯한 전국 각지의 종합병원 여러 곳에서 코로나19 거점 전담병원 지정을 요청해 주셨다. 어려운 시기에 힘든 결정을 내려주신데 대해 깊이 감사드리며, 위기 극복에 큰 힘이 될 것"이라고 언급했다.

정 총리는 끝으로 "어제 끝난 US여자오픈 골프대회에서 한국의 김아림 선수가 막판 역전 우승으로 어려움에 처한 우리 국민들께 큰 자부심과 희망을 줬다"며 "특히 김아림 선수는 대회 내내 마스크를 쓴 채 경기에 임한 이유에 대해 '내가 코로나에 걸리는 건 무섭지 않은데, 또 다른 누구에게 피해를 줄까 걱정됐다'고 설명했다. 우리 모두 이런 마음가짐으로 생활 속에서 마스크 쓰기를 철저히 실천했으면 한다"고 마무리했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr