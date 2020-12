[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,050 전일대비 800 등락률 +4.92% 거래량 6,412,828 전일가 16,250 2020.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 수소추출기 생산라인 가동…넥쏘 85만대 연료 공급 가능 현대로템, 주가 1만 6400원.. 전일대비 0.61%현대로템, GTX(수도권 광역급행철도) 테마 상승세에 5.13% ↑ close = 대외 불확실성 대비 사전 한도 확보를 위해 5000억원 규모의 단기차입금 증가 결정.

◆ 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 4,120 전일대비 30 등락률 +0.73% 거래량 2,065,796 전일가 4,090 2020.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 팬오션, LNG 운반선 건조 사업 4067억원 투자팬오션, 해운 테마 상승세에 2.14% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close = 3341억원 규모 액화천연가스(LNG)선 2척 장기 대선 계약 체결.

◆팬오션= LNG 운송 사업 확대를 위해 LNG 운반선 2척 건조에 4067억원 투자.

◆ SGC에너지 SGC에너지 005090 | 코스피 증권정보 현재가 34,500 전일대비 150 등락률 -0.43% 거래량 78,372 전일가 34,650 2020.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SGC에너지, 배당 재원 마련 위해 자본준비금 이익잉여금으로 전환에스지씨에너지, 커뮤니티 활발... 주가 -9.91%.삼광글라스, 외국인 1875주 순매도… 주가 -9.2% close = 파주에너지서비스와 242억원 규모 신재생에너지공급인증서(REC) 매매.

◆ 제이콘텐트리 제이콘텐트리 036420 | 코스피 증권정보 현재가 33,000 전일대비 1,350 등락률 +4.27% 거래량 204,387 전일가 31,650 2020.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 콘텐츠 수요 증가 기대…관련株 담아볼까미디어·콘텐츠·영화株, 웃어볼까제이콘텐트리, 3분기 영업손실 78억원…전년比 적자전환 close = 제이티비씨스튜디오가 자회사인 제이콘텐트리스튜디오를 흡수합병 결정.

◆ 키위미디어그룹 키위미디어그룹 012170 | 코스피 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,485 2020.12.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 키위미디어그룹, 18억원 규모 유상증자 결정[e 공시 눈에 띄네]코스피-6일키위미디어그룹, 상장적격성 기업심사위 심의대상 결정 close = 26억6000만원 규모의 제3자배정 유상증자 결정.

◆ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 2,500 등락률 -2.25% 거래량 316,141 전일가 111,000 2020.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양, 6000억원 규모 LNG운반선·VLCC 4척 수주물 만난 조선株, 랠리 이어가나한국조선해양, 4000억 규모 VLCC 4척 수주 close = 자회사인 현대중공업이 2031억원 규모의 LNG 운반선 공사수주 체결.

◆한국조선해양= 자회사인 현대삼호중공업이 1952억원 규모의 VLCC 2척 공사수주 체결.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr