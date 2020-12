거창서 아림지구대, 일러스트그림 포토존 ‘눈길’

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창경찰서 아림지구대 벽면에 주민들을 위한 일러스트그림 포토존이 설치돼 눈길을 끌고 있다.

일러스트그림 포토존은 가로 1.9m, 세로 2.7m 크기의 그림에는 거창을 대표하는 사과나무 아래 남녀 경찰관과 어린이 노인 중년의 어른이 웃으며 서 있는 모습이 담겼다. 그림은 아림지구대 소속 최윤정 경사의 재능기부로 완성됐다.

아림지구대는 길어지는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 힘들어하는 주민들에게 희망과 기대를 보태고, 주민 친화적이고 따뜻한 경찰관서의 모습을 보여주자는 취지에서 포토존을 설치했다.

박희열 아림지구대장은 “이번 작업으로 인해 지구대 앞을 지나가던 주민들이나 어린아이들도 지구대 앞마당으로 거리낌 없이 들어와 기념사진을 찍고 코로나19로 마스크 속에 잃어버린 웃음을 되찾을 수 있는 시간이 될 수 있기를 기대하고 있다”고 말했다.

