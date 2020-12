김종인, 윤석열 징계에 "文 복잡한 절차 왜 거치나…비상식적"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 16일 윤석열 검찰총장에 대한 정직 2개월 징계 처분에 대해 "전혀 상식적이지 않다"고 밝혔다.

김 위원장은 이날 입장문을 내고 "문재인 대통령의 상식에 반하는 태도"라며 이 같이 말했다.

그는 "문 대통령이 임면권자로서 윤 총장을 사전에 불러들여 내쫓으면 될 일을 굳이 복잡한 절차를 거치게 했다"며 "상식적이지 않다"고 비판했다.

앞서 법무부 검사징계위원회는 윤 총장에 대해 6가지 이유 중 4개를 징계 사유로 인정, 정직 2개월의 징계를 의결했다.

징계위는 판사 사찰 의혹, 채널 A사건 감찰·수사 방해 의혹, 정치적 중립 관련 부적절한 언행을 징계 사유로 인정했다. 채널A 사건 감찰 관련 정보 유출과 한명숙 전 총리 감찰 관련 감찰 방해 사유는 무혐의 결정을 내렸다.

감봉 이상의 중징계가 나오면서 윤 총장의 징계는 법무부 장관의 제청으로 문 대통령이 재가해 집행하게 된다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr