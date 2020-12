[아시아경제 김봉주 기자] '불타는 청춘'에 강현수가 오승은의 친구로 등장해 오승은의 본명을 불렀다.

15일 방송된 SBS '불타는 청춘'에서는 깨복쟁이 친구 이종범에 이어 새로운 깨복쟁이 친구 강현수가 함께 여행했다.

깨복쟁이 친구란 허물없는 친구라는 뜻의 전라도 방언이다.

가수 브이원으로 활동했던 가수 겸 배우 강현수는 깨복쟁이 친구 '안진옥'을 찾아왔다고 밝혔다. 강현수는 자신의 깨복쟁이 친구에 대해 "특별한 인연이 있는 친구다. 제가 도움을 좀 청하고자 무턱대고 알게 된 사이다"라고 말했다.

깨복쟁이 친구 '안진옥'은 배우 오승은이었다.

오승은은 자신의 본명을 부르는 강현수를 보고 민망해하며 "실명을 공개하면 어떡하냐"고 말했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr