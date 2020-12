[아시아경제 김봉주 기자] 장예원이 과거 치렀던 SBS 면접을 떠올렸다.

15일 방송된 KBS2TV '옥탑방의 문제아들'에서는 장예원과 장예인이 출연했다.

이날 방송에서 장예원은 "대학교 때 SBS 면접을 봤는데 쭉쭉 올라가더라"면서 "한 번에 됐다"고 말했다.

"경쟁률이 얼마나 됐냐"는 질문에 장예원은 "1900 대 1 정도 됐다"면서 "아나운서 시험 전형이 6, 7차 정도 되니까 압박 면접이 있었는데 계속 질문으로 '어린데 할 수 있겠냐', '더 공부하고 와야 하는 거 아니냐'고 하더라"며 "그땐 '할 수 있다'고 당당하게 얘기했는데 서럽더라"고 전했다.

장예원은 이어 "면접 끝나고 울면서 나왔는데 계단에서 누가 울고 있더라"면서 "그게 조정식 아나운서였는데 이후 SBS는 울어야 합격한다는 소문이 돌았다"고 했다.

