서울 중구, 서울역에 임시 선별진료소 설치·운영

대규모 선제적 진단검사 위해 14일 오전 9시부터 운영

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 서울역 앞 광장(헌혈의 집 옆)에 13일 오전 서울역 임시선별진료소를 설치, 14일 오전 9시부터 운영에 들어간다.

12일 0시 기준 확진자수가 1030명을 기록하는 등 코로나19의 급격한 확산세에 대응하기 위해 정부가 대규모 선제 진단검사를 위해 서울역을 포함한 수도권 150여곳에 임시 선별진료소 운영 계획을 발표하자 중구는 이에 맞춰 신속하게 진단 검사 준비에 돌입했다.

구는 13일 오전 검체채취가 이뤄지는 컨테이너 3동과 안내와 역학조사가 진행되는 천막 6동, 검사 도구 등을 처리하는 음압텐트를 서울역 앞 광장에 설치했다.

늘어나는 검사자 수에 대비하기 위해 대기시간을 줄일 수 있는 워킹스루 부스도 추가로 설치했다.

운영기간은 14일부터 내년 1월3일까지 한시적으로 운영된다.

운영시간은 평일(주말포함) 오전9시부터 오후6시까지이나, 상황에 따라 필요시 연장가능성을 열어두고 유동적으로 대처할 방침이다.

검사는 휴대전화 번호만 제공하는 익명 방식으로 진행될 수도 있으며, 콧속에 면봉을 넣어 검사하는 PCR 검사를 중심으로 진행한다. PCR 검사는 증상·역학적 연관성이 없어도 무료검사가 가능하다.

구는 검체채취 및 소독 등을 전담하는 의료인력 5명 외 역학조사, 발열확인, 안내 등을 담당하는 행정인력 6명을 기본으로 배치하되 추가 인력이 필요한 경우 지원방법도 검토 중이다.

더불어, 구는 늘어나는 검사자 수를 위해 정부 발표와 별도로 임시선별진료소를 추가로 설치해 선제적 진단검사에 대비한다는 계획이다.

서양호 중구청장은 "지난 1월 코로나19 첫 확진자가 발생한 이후 역대 최다 숫자를 기록했다. 상황이 위중한 만큼 거리두기를 철저히 지켜주시길 당부드리며, 기침·발열 등 의심 증상이 있을 경우 지체없이 검사를 받아 주시기 바란다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr