대구시, '코로나 블루' 통합심리지원단 운영 … 병원 치료비용도 지원

취약계층 찾아가는 '마음 쉼' 이동 상담소 운영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 코로나19에 따른 사회적 거리두기에 지친 시민들을 위해 치료지원 등 심리지원 서비스를 제공하고 있다고 13일 밝혔다.

지난 1월29일부터 9개 정신건강복지센터와 함께 통합심리지원단을 구성한 대구시는 시민 스스로 심리상태를 체크할 수 있는 '마음똑똑' 앱과 9개 정신건강복지센터 홈페이지를 통해 스트레스 완화방법 등 다양한 심리지원 활동을 펼치고 있다.

상담 후 정신건강의학과 병의원에서의 전문적인 상담과 치료를 원하는 시민에게는 1인당 8만원 상당 상담(치료)비를 지원한다.

또 일상회복 지원을 위해 비대면 서비스 제공으로 SNS(인스타그램, 페이스북, 트위터 등)활용 마음건강 릴레이 캠페인을 실시하는 한편 공원·임대주택 등으로 찾아가는 '마음 쉼' 이동상담소를 운영하고 있다.

김재동 대구시 시민건강국장은 "위드 코로나 시대에 시민들의 마음 건강을 위해 지속적인 심리지원과 회복 프로그램을 개발하고 보급할 계획"이라며 "시민들께서도 마음이 힘들 때 망설이지 말고 심리지원 서비스를 적극 이용해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr